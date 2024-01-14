AFC アジアカップ
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4 - 2
終了
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南野拓実 11', 45'中村敬斗 45' + 4'上田綺世 85'
Bac Dinh Nguyen 16'トゥアンハイファム 33', 33'
(HT 3-2) (終了 4-2)

日本 対 ベトナム結果＆スタッツ,