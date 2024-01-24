AFC アジアカップ
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3 - 1
終了
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上田綺世 6' (pk), 52'Justin Hubner 88' (og)
サンディウォルシュ 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 3-1)

日本 対 インドネシア結果＆スタッツ,