J2 リーグ
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2 - 3
終了
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甲田英尉 35'K. Yamahara 69'
Marcus Vinicius 49', 87'近藤高虎 82'
(HT 1-0) (終了 2-3)

愛媛FC 対 FC今治結果＆スタッツ,