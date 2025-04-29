J2 リーグ
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2 - 4
終了
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B. Duncan 53'甲田英尉 68'
A. Chaves 5' (pk), 15'R. Asakura 12'杉田正彦 19'
(HT 0-4) (終了 2-4)

愛媛FC 対 藤枝MYFC結果＆スタッツ,