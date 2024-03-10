J2 リーグ
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2 - 3
終了
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Shunsuke Tanimoto 38'菊池俊輔 87'
Chihiro Konagaya 12', 73'大西遼太郎 90' + 1'
(HT 1-1) (終了 2-3)

愛媛FC 対 ロアッソ熊本結果＆スタッツ,