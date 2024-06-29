J2 リーグ
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2 - 2
終了
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坪井清志郎 49'Noah Kenshin Browne 52' (pk)
エジガル・ジュニオ 29'マルコス・ギリエルメ 89'
(HT 0-1) (終了 2-2)

徳島ヴォルティス 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,