J2 リーグ
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1 - 2
終了
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ティアゴアルベス 47' (pk)
上村周平 26'Shun Osaki 74'
(HT 0-1) (終了 1-2)

徳島ヴォルティス 対 ロアッソ熊本結果＆スタッツ,