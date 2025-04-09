J1 リーグ
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3 - 3
終了
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Y. Ozeki 7'セザール・ハイダル 66'高井幸大 90' + 9'
ヤン 41', 90' + 2'天野純 89'
(HT 1-1) (終了 3-3)

川崎フロンターレ 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,