J1 リーグ
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3 - 0
終了
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バフェティンビ・ゴミス 30', 43', 45' + 3' (pk)
(HT 3-0) (終了 3-0)

川崎フロンターレ 対 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌結果＆スタッツ,