J1 リーグ
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5 - 1
終了
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エリソン 14' (pk), 63'脇坂泰斗 18'山田真 65', 73'
太田修介 86'
(HT 2-0) (終了 5-1)

川崎フロンターレ 対 アルビレックス新潟結果＆スタッツ,