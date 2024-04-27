J1 リーグ
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3 - 3
終了
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青木亮太 23', 54'近藤友喜 42'
畑大雅 67'Sho Fukuda 85'鈴木祐斗 90' + 3'
(HT 2-0) (終了 3-3)

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 対 湘南ベルマーレ結果＆スタッツ,