最新ニュース
試合速報
移籍情報
放送予定
W杯アジア予選
試合日程・順位表
日程・結果・順位表
全試合の放送予定
サッカー日本代表 試合予定
放送/配信予定
最終予選の視聴方法
【10/23まで】DAZN年間プランキャンペーン実施中
メンバーリスト
日本
サウジアラビア
オーストラリア
韓国
イラン
欧州リーグ
プレミアリーグ
順位表
試合日程・結果
ニュース
アーセナル
リヴァプール
ブライトン
マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
ラ・リーガ
順位表
試合日程・結果
ニュース
レアル・ソシエダ
バルセロナ
レアル・マドリー
アトレティコ・マドリー
セビージャ
セリエ A
順位表
試合日程・結果
ニュース
ナポリ
インテル
ミラン
ユヴェントス
ブンデスリーガ
順位表
試合日程・結果
ニュース
バイエルン・ミュンヘン
ドルトムント
フライブルク
フランクフルト
ボルシアMG
欧州カップ
CL
試合日程・組み合わせ
放送予定
歴代優勝チーム
EL
試合日程・組み合わせ
放送予定
歴代優勝チーム
ECL
試合日程・組み合わせ
Jリーグ
J1
順位表
試合日程／結果
ニュース
スタッツ
J2
順位表
試合日程・結果
最新ニュース
スタッツ
J3
順位表
試合日程・結果
ニュース
スタッツ
特集
オピニオン・コラム・ライフスタイル
インタビュー・コラム
日本代表
パワーランキング
オピニオン
ゲーム
NxGN／期待の若手
NXGN最新ニュース
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Goal 50
GOAL 50最新ニュース
2023
2022
2021
2020
2019
GOALSTUDIO
J1 リーグ
2 - 0
終了
岡村大八
42'
近藤友喜
76'
(HT 1-0) (終了 2-0)
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 対 京都サンガ
結果＆スタッツ,
概要
試合経過
メンバー
テキスト
順位
コメント