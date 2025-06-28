J2 リーグ
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3 - 2
終了
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高嶺朋樹 58', 90' + 4'マリオ 87'
K. Kumashiro 5'K. Fujii 61'
(HT 0-1) (終了 3-2)

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 対 ロアッソ熊本結果＆スタッツ,