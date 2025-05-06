J2 リーグ
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2 - 4
終了
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ジョルディ・サンチェス 78'R. Ieizumi 81'
K. Masui 1', 70'R. Ieizumi 20' (og)金子大毅 25'
(HT 0-3) (終了 2-4)

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 対 ジュビロ磐田結果＆スタッツ,