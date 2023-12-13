AFCチャンピオンズリーグ1
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3 - 2
終了
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ムン・ソンミン 42'イ・ドンジュン 76', 78'
Wanchai Jarunongkran 4'Rungrath Poomchantuek 85'
(HT 1-1) (終了 3-2)

全北FC 対 バンコクユナイテッド結果＆スタッツ,