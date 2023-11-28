AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 1
終了
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Si-Hoo Hong 11'Hernandes 67'
ホセ・エルバー 83'
(HT 1-0) (終了 2-1)

仁川ユナイテッド 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,