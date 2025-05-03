プレミアシップ
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1 - 3
終了
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ローナン・ヘイル 26'
ローレンスシャンクランド 40', 58'アランフォレスト 82'
(HT 1-1) (終了 1-3)

ロスカウンティ 対 ハーツ結果＆スタッツ,