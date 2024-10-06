プレミアシップ
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1 - 2
終了
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ローナン・ヘイル 43' (pk)
アリスター・ジョンストン 76'ニコラス・ゲリット・キューン 88'
(HT 1-0) (終了 1-2)

ロスカウンティ 対 セルティック結果＆スタッツ,