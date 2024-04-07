J2 リーグ
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3 - 4
終了
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Jeong-Min Bae 48'米田隼也 51' (og)Keito Kumashiro 90' + 2'
増山朝陽 13', 32'加藤勝 40'マテウス・イエス 71'
(HT 0-3) (終了 3-4)

ロアッソ熊本 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,