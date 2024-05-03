J2 リーグ
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2 - 2
終了
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黒木晃平 2'Koya Fujii 59'
チャールズ・ンドゥカ 79'Kota Hoshi 90' + 4'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ロアッソ熊本 対 鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC結果＆スタッツ,