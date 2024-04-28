J2 リーグ
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1 - 2
終了
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Koya Fujii 31'
野村直輝 24'梅崎司 90' + 1' (pk)
(HT 1-1) (終了 1-2)

ロアッソ熊本 対 大分トリニータ結果＆スタッツ,