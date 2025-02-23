J2 リーグ
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3 - 0
終了
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M. Handai 28'R. Watanabe 49'R. Shiohama 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 3-0)

ロアッソ熊本 対 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌結果＆スタッツ,