J2 リーグ
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1 - 3
終了
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M. Handai 77'
國分伸太郎 33'S. Horikane 83'高橋潤哉 90'
(HT 0-1) (終了 1-3)

ロアッソ熊本 対 モンテディオ山形結果＆スタッツ,