J2 リーグ
team-logo
1 - 0
終了
team-logo
Keito Kumashiro 86' (pk)
(HT 0-0) (終了 1-0)

ロアッソ熊本 対 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉結果＆スタッツ,