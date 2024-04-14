J2 リーグ
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3 - 3
終了
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竹本雄飛 11'岩下航 42'道脇豊 79'
アダイウトン 5'Takuto Kimura 12'三平和司 45' + 8'
(HT 2-3) (終了 3-3)

ロアッソ熊本 対 ヴァンフォーレ甲府結果＆スタッツ,