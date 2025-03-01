プレミアシップ
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1 - 2
終了
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シリル・デセルス 54'
ルーク・アームストロング 9'T. Sparrow 30'
(HT 0-2) (終了 1-2)

レンジャーズ 対 マザーウェル結果＆スタッツ,