プレミアシップ
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3 - 0
終了
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H. Igamane 13'レオン・バログン 90' + 3'シリル・デセルス 90' + 7'
(HT 1-0) (終了 3-0)

レンジャーズ 対 アバディーン結果＆スタッツ,