ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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ヴィクター・オコー・ボニフェイス 12'ロベルト・アンドリッヒ 27'
Mert Komur 62'
(HT 2-0) (終了 2-1)

レバークーゼン 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,