J2 リーグ
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1 - 2
終了
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Dai Hirase 53'
Keito Kumashiro 82' (pk), 89' (pk)
(HT 0-0) (終了 1-2)

レノファ山口FC 対 ロアッソ熊本結果＆スタッツ,