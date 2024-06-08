J2 リーグ
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1 - 2
終了
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Kazuya Noyori 80'
Masaru Hidaka 45' + 4'岡庭愁人 79'
(HT 0-1) (終了 1-2)

レノファ山口FC 対 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉結果＆スタッツ,