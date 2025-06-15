J2 リーグ
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2 - 2
終了
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O. Yamamoto 23'K. Yoshioka 90'
K. Tanimura 15'W. Hyun 69'
(HT 1-1) (終了 2-2)

レノファ山口FC 対 いわきFC結果＆スタッツ,