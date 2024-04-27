セリエ A
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1 - 1
終了
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ニコラ・クルストヴィッチ 90' + 2'
マッテオ・ペッシーナ 90' + 6' (pk)
(HT 0-0) (終了 1-1)

レッチェ 対 モンツァ結果＆スタッツ,