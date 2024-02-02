セリエ A
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3 - 2
終了
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レミ・ウダン 17'ロベルト・ピコリ 90'Patrick Dorgu 90' + 2'
ロランド・マンドラゴラ 50'ルーカス・ベルトラン 67'
(HT 1-0) (終了 3-2)

レッチェ 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,