セリエ A
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0 - 4
終了
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レオ・エスティガード 16'ヴィクター・オシメン 51'ジャンルカ・ガエターノ 88'マッテオ・ポリターノ 90' + 4' (pk)
(HT 0-1) (終了 0-4)

レッチェ 対 ナポリ結果＆スタッツ,