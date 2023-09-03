セリエ A
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2 - 0
終了
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ニコラ・クルストヴィッチ 6'ガブリエウ・ストレフェッツァ 90' + 8' (pk)
(HT 1-0) (終了 2-0)

レッチェ 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,