セリエ A
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0 - 4
終了
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ラウタロ・マルティネス 15', 56'ダビデ・フラッテシ 54'ステファン・デ・フライ 67'
(HT 0-1) (終了 0-4)

レッチェ 対 インテル結果＆スタッツ,