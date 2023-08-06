コッパ・イタリア
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6 - 2
終了
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Eric Lanini 38' (pk), 65'マノロ・ポルタノバ 41', 53'Natan Girma 42'ルカ・ヴィド 83'
Federico Accornero 13'Luigi Cuppone 27'
(HT 3-2) (終了 6-2)

レッジャーナ 対 ペスカーラ結果＆スタッツ,