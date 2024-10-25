プレミアリーグ
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1 - 3
終了
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ジェイミー・ヴァーディ 23'
ライアン・イエーツ 16'クリスウッド 47', 60'
(HT 1-1) (終了 1-3)

レスター・シティ 対 ノッティンガム フォレスト結果＆スタッツ,