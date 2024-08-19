プレミアリーグ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ジェイミー・ヴァーディ 57'
ペドロ・ポロ 29'
(HT 0-1) (終了 1-1)

レスター・シティ 対 トッテナム結果＆スタッツ,