プレミアリーグ
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1 - 2
終了
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ジョーダン・アイェウ 90' + 5' (pk)
ニコラス・ジャクソン 15'エンソ・フェルナンデス 75'
(HT 0-1) (終了 1-2)

レスター・シティ 対 チェルシー結果＆スタッツ,