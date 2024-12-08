ラ・リーガ
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0 - 3
終了
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ブライス・メンデス 14'A. Barrenetxea 78'ミケル・オヤルザバル 90' + 2'
(HT 0-1) (終了 0-3)

レガネス 対 レアル・ソシエダ結果＆スタッツ,