ラ・リーガ
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2 - 1
終了
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J. Cruz 71'エンリク・フランケサ 85'
サンドロ・ラミレス 90' + 3'
(HT 0-0) (終了 2-1)

レガネス 対 ラス・パルマス結果＆スタッツ,