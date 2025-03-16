ラ・リーガ
team-logo
2 - 3
終了
team-logo
ダニエル・ラバ 29', 44'
イスコ 64' (pk)セドリックバカンブ 78'フアン・ヘルナンデス 82'
(HT 2-0) (終了 2-3)

レガネス 対 ベティス結果＆スタッツ,