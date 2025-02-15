ラ・リーガ
team-logo
3 - 3
終了
team-logo
ダニエル・ラバ 10' (pk), 37' (pk)ムニル・エル・ハダディ 88'
カイク 25'ジョアン・ジョルダン 50' (pk), 68'
(HT 2-1) (終了 3-3)

レガネス 対 アラベス結果＆スタッツ,

;