FAカップ
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2 - 1
終了
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ジョシュキーリー 90' + 9'ダニエル・アギエイ 120' + 1'
エマニュエルマンス 47'
(HT 0-0) (終了 1-1) (延長 2-1)

レイトンオリエント 対 オールダムアスレティック結果＆スタッツ,