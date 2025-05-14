ラ・リーガ
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2 - 1
終了
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キリアン・エムバペ 68'J. Ramon 90' + 5'
マルティン・ヴァルイェント 11'
(HT 0-1) (終了 2-1)

レアル・マドリード 対 マヨルカ結果＆スタッツ,