ラ・リーガ
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1 - 2
終了
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マルティン・スビメンディ 90' + 8'
ホルヘ・デ・フルトス 67'セルヒオカメロ 84'
(HT 0-0) (終了 1-2)

レアル・ソシエダ 対 ﾗｰｼﾞｮ･ﾊﾞｼﾞｪｶｰﾉ結果＆スタッツ,