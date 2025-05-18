ラ・リーガ
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3 - 2
終了
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パブロマリン 5'ミケル・オヤルザバル 20' (pk)A. Mariezkurrena 90' + 1'
クリスチャン・ストゥアニ 10'クリスティアン・ポルトゥ 77'
(HT 2-1) (終了 3-2)

レアル・ソシエダ 対 ジローナ結果＆スタッツ,