ラ・リーガ
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2 - 1
終了
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シェラルド・ベッカー 1'ブライス・メンデス 84'
ハビエル・プアド 53' (pk)
(HT 1-0) (終了 2-1)

レアル・ソシエダ 対 エスパニョール結果＆スタッツ,