ラ・リーガ
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1 - 2
終了
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ブライス・メンデス 32'
アシエルビジャリブレ 45' + 5' (pk)アントニオ・マルティネス 77'
(HT 1-1) (終了 1-2)

レアル・ソシエダ 対 アラベス結果＆スタッツ,